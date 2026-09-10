T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/384 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Atakum ilçesi, Kesilli Mahallesi

ADA NO : 103

PARSEL NO : 4

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Karagöz, Ahmet Karagöz, Arzu Özen, Ayşe Karagöz, Ayşe Özgür, Ayşe Şahbaz, Ayşegül Erdoğan, Bayram Karagöz, Buke Yüksel, Burhan Karagöz, Düriye

Erdoğan, Ebru Erdoğan, Emin Karagöz, Emine Kılınç, Emine Kolaca, Fatma Aynagöz, Fatma Koçaş, Fatma Seymen, Firdes Kaya, Gülhan Özgün, Hacer Ahmet Kızı, Hasan Karagöz,

Hasan Kırmacı, Hasan Fevzi Kama, Hatice Koç, Hava Özen, Havva Yurdakul, Hüseyin Kırmacı, İlker Ergün, İsmail Beci, İsmail Kırmacı, Kadriye Altın, Kadriye Beci, Kemal Kırmacı,

Muhammet Karagöz, Muhammet Ali Karagöz, Muharrem Karagöz, Mümin Karagöz, Mümin Karagöz, Müzeyyen Ergün, Naciye Beci, Nimet Çolak, Niyazi Karagöz, Nuran Vural,

Okan Beci, Onur Beci, Özlem Çağırgan, Recep Karagöz, Recep Kırmacı, Reyhan Gelmez, Sevdiye Karagöz, Sevgi Uçar, Şerife Kamaoğlu, Şükran Karakaş, Yaşar Kırmacı,

Zehra Pala, Zeliha Seymen, Ziynet Karagöz, Züleyha Çiçek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/384 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.09.2026