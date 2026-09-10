T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2026/389 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Atakum ilçesi, Sarıışık Mahallesi
ADA NO : 14219
PARSEL NO : 29
MALİKİN ADI VE SOYADI : NEHİR MOHAMMEDSULAIMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/389 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.09.2026