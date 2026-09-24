T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/374 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ

MEVKİİ : YENİ MAHALLESİ

ADA NO : 1245

PARSEL NO : 16 parsel 21 bağımsız bölüm sayılı sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- KAMURAN YAZICI-68695032188 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, 1245 ada, 16 parsel 21 bağımsız bölüm sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04/09/2025 tarih 1320 sayılı kararı, Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2025 tarih 33043 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda malikleri, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/374 Esas sırasında dava açılmıştır.09.09.2026