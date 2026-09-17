T.C. SARAYKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARAYKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/573 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sazak Mahallesi

ADA NO : 152 ada

PARSEL NO : 1(2-3) parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.040,84 m2 liktaşınmazın 10,66 m2'lik kısmında mülkiyet, 21,31 m2'lik kısmında daimi irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-FATMA HARMANKAYA(USLU)

2- BERRİN DAMLA ARSLAN (USLU)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyası iledava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.08.2026