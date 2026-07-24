T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 24.07.2026 00:01:00
T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı :2024/290 Esas
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. HMK. 122. madde gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.
İLGİLİ KİŞİ : ZEKİ EKER - MUSTAFA ve HAKİME oğlu/kızı, 01/02/1965 dogumlu,
#ilangovtr BASIN NO: ILN02515888