T.C. SERİK 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SERİK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/382 Esas

KARAR NO : 2025/675

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/09/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Malik ve Selva oğlu, 01/01/2001 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı EŞREF NURADDİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararıntebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetininGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonratebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.09.2026