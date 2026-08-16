T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ'NDEN
2026/157 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/157 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
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Muhammen Kıymeti
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Adedi
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Cinsi
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Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
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1.500.000,00
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1
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Taşıt
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01UE554 Plakalı , 2015 Model , BMW Marka , F6061237 Motor No'lu , WBA8E3101GK490626 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , 01UE554 Plaka sayılı BMW Otomobil 2015 modelhususi oto mavi metalik boya benzinliotomotik vites liaraç satılacaktır. Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe,çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı,aracın ön tamponunda ve kaputunda küçük taş izlerinin olduğu, aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığıgörülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeyler çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme,aşınmave deformasyon izlerinin olduğu,aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde , motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde ,çevresel faktörler (nem,sıcaklık değişimi vb) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumların olduğu,dış yüzey boya kaplamasındayapılan inceleme neticesinde , araç kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş lokal ve yüzeysel nitelikteçiziklerin olduğu tespit edilmiş olup , aracın değeri 1.500.000 TL sıdır. Satışa konu araç Şile Akdoğuş Yediemin otoparkında bulunmaktadır. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:57
14/08/2026 (İİK m.114/4)