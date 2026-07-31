T.C. ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2026/14 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahalle/Köy, 3588 ada 118 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzerinde 40 adet 15 dal yaşlı fındık ocağı bulunmaktadır. Bahçeler sokakta, yerleşim alanına uzak, yakınında otel olan, dikdörtgen-yamık şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 957 m, Şile-Ağva Yoluna 595 m, Şile Kaymakamlığına 20.380 m mesafededir. Taşınmaz üzerinde 40.000,00 TL değerinde ağaçlar bulunmaktadır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3588 Ada 118 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 580,35 m2

İmar Durumu : Tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup imar yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 2.129.260,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahalle/Köy, 3591 ada 47 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Bahçeler Sokağa yakın, yerleşim alanına uzak, dikdörtgen-yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 700 m, Şile-Ağva Yoluna 480 m, Şile Kaymakamlığına 20.490 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3591 Ada 47 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.300,19 m2

İmar Durumu : Tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup imar yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.185.465,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahalle/Köy, 3591 ada 48 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Bahçeler Sokağa yakın, yerleşim alanına uzak, dikdörtgen-yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 692 m, Şile-Ağva Yoluna 473 m, Şile Kaymakamlığına 20.480 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3591 Ada 48 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.024,84 m2

İmar Durumu : Tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup imar yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 4.960.858,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 12:05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 12:05

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahallesi, 3591 ada 49 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Bahçeler Sokağa yakın, yerleşim alanına uzak, dikdörtgen-yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 690 m, Şile-Ağva Yoluna 470 m, Şile Kaymakamlığına 20.480 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3591 Ada 49 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.420,83 m2

İmar Durumu : Tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup imar yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.481.033,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahallesi, 3592 ada 112 parsel: Killi, kumlu, tınlı, %1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Dolmabahçe Caddesine yakın, yerleşim alanına uzak, yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 382 m, Şile-Ağva Yoluna 87 m, Şile Kaymakamlığına 20.670 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3592 Ada 112 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.318,90 m2

İmar Durumu : Tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup imar yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.605.325,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:35

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :stanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahallesi, 3592 ada 116 parsel: Killi, kumlu, tınlı, %1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Dolmabahçe Caddesine yakın, yerleşim alanına uzak, dikdörtgen şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 298 m, Şile-Ağva Yoluna bitişik, Şile Kaymakamlığına 20.750 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3592 Ada 116 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 378,46 m2

İmar Durumu : Kısmen imar yolu, kısmen tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.846.884,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:10

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahallesi, 3646 ada 209 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 20-25 eğimli, yarı geçirgen, yerleşim alanına yakın olan arazidir. Halihazırda üzeri yaşlı orman ağaçları kaplıdır. Yıldırım Beyazıt Caddesine yakın, yerleşim alanının hemen arkasında yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 131 m, Şile-Ağva Yoluna 348 m, Şile Kaymakamlığına 21.150 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3646 Ada 209 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.238,62 m2

İmar Durumu : Kısmen imar yolu, kısmen tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 7.163.584,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:10

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahallesi, 3652 ada 28 parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 5-7 eğimli, yarı geçirgen, yerleşim alanına yakın olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Öztorum Sokakta, yerleşim alanının hemen arkasında yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Cmisine 69 m, Şile-Ağva Yoluna 233 m, Şile Kaymakamlığına 21.040 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3652 Ada 28 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 349,13 m2

İmar Durumu : Kısmen imar yolu, kısmen Emsal: 0.35 Yençok: 2 kat mevcut konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.129.693,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 12:10

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Göçe Mahallesi, 3652 Ada, 63 Parsel: Killi, kumlu, tınlı, % 1-2 eğimli, yarı geçirgen, yerleşime uzak olan arazidir. Halihazırda üzeri boş vaziyettedir. Kılıçlar Sokakta, yerleşim alana uzak ulan, dikdörtgen-yamuk şekilli olan taşınmazın kadastral olarak yolu bulunmamaktadır. Parsel Kılıçlar Camisine 419 m, Şile-Ağva Yoluna 378 m, Şile Kaymakamlığına 20.950 m mesafededir. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Göçe Mahallesi, 3652 Ada 63 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.095,03 m2

İmar Durumu : Tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup imar yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.342.326,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 13:40

24/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.