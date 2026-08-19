T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SİLİFKE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/44 SATIŞ

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi Mara Caddesi 636 ada 18 Parsel sayılı 473,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Bahçeli Kargir Ev " vasıflı taşınmazdır. GaziMahallesi, 636 ada 18parsel , Gazipaşa İlkokuluna yaklaşık kuş uçuşu 280 metre,Hükümet konağına kuş uçuşu yaklaşık 550 metre, Silifke Belediyesi Hizmet Binasına kuş uçuşu yaklaşık 1230metre mesafededir.Parsel içerisinde bir adet limon ağacı bulunmaktadır. başcaka zirai ve inşai muhdesat bulunmamaktadır. Parselin niteliğinde belirtilen Kargir Ev halihazırda zeminde mevcut değildir.

İmar Durumu: Dosya içerisinde mevcut Silifke Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih 108064 sayılı yazılarında, Gazi Mahallesi 636 ada 18 numaralı parselin Silifke Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülerek Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2025 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanmış olan Silifke Merkez 6. Etap 1/ 1000 Ölçekli İlave Reviizyon Uygulama İmar Planı sınırları içersinde yer aldığı bu planda Gazi Mahallesi 636 ada 18no lu parsel"Yerleşik - Konut Alanı Emsal=2.00 Yençok:6 Kat olarak işaretlenmiş olduğu, bahse konu planın 18.08.2025-18.09.2025 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve parsellere askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olduğu, itiraz değerlendirme süreci devam ettiği ve plan bütününde henüz kesinleşmediği belirtilmiştir.

Kıymeti : 10.886.500,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 Sayılı Yasanın 18 Maddesi Uygulamasına alınmıştır. Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:25

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi Mara Caddesi 636 ada 7 Parsel sayılı 449,00 m2 yüzölçümlü, tapuda " Bahçeli Kargir Ev" vasıflı taşınmazdır.GaziMahallesi, 636 ada 7parsel , Silifke - Mara asfaltına cepheli, Gazipaşa İlkokuluna yaklaşık kuş uçuşu 280 metre,Hükümet konağına kuş uçuşu yaklaşık 550 metre, Silifke Belediyesi Hizmet Binasına kuş uçuşu yaklaşık 1230metre mesafededir.taşınmazın tapu kaydında vasfı Bahçeli Kargir Ev olarak belirtilmiş isetaşınmaz içerisinde hali hazırda ev bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde zirai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: Dosya içerisinde mevcut Silifke Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih 108064 sayılı yazılarında, Gazi Mahallesi 636 ada 7 numaralı parselin Silifke Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülerek Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.06.2025 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanmış olan Silifke Merkez 6. Etap 1/ 1000 Ölçekli İlave Reviizyon Uygulama İmar Planı sınırları içersinde yer aldığı bu planda Gazi Mahallesi 636 ada 7no lu parsel"Ticaret - Konut Alanı Emsal=2,40 Yençok:8 Kat ve Yol olarak işaretlenmiş olduğu, bahse konu planın 18.08.2025-18.09.2025 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ve parsellere askı süresi içerisinde itiraz edilmiş olduğu, itiraz değerlendirme süreci devam ettiği ve plan bütününde henüz kesinleşmediği belirtilmiştir.

Kıymeti : 13.470.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3194 Sayılı Yasanın 18 Maddesi Uygulamasına alınmıştır. Şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.