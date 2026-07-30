T.C.SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/2949 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2949 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 7734 Ada, 1 Parsel, 2. Normal 10 BB Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Yurtseven Sokakta, tapunun 7734 ada, 1 parsel numarasına kayıtlı ve Yurtseven Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 383,58m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli taşınmazda 200/3200 arsa paylı 2.kat (10) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, katlarında üçer daireli,elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı ana binanın 2.katında yer alan (10) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde yapılan tespite göre 98,00m2 net, 110,00m2 brüt alana sahiptir. Daire hol, antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibarettir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır., 383,58 m2 yüzölçümü, 200/3200 arsa payı,

Adresi : Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Yurtseven Sokakta, Tapunun 7734 Ada, 1 Parsel Numarasına Kayıtlı Ve Yurtseven Sokaktan 1 Dış Kapı Numarası Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 383,58 m2

Arsa Payı : 200/3200

İmar Durumu :Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 1929974 sayılı imar durum belgesine göre; Gümüşyaka Köyiçi Mevkii, 7734 ada 1 Parsel 19.02.1998 tasdik tarihli Gümüşyaka 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar planında Hmax:17,50m konut alanı olarak belirlenmiştir denilmiştir

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. / Diğer ( Konusu: OTOPARK ŞERHİ ) 12/12/2017 Sayı: 32024

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:18 -------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:18 --------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 10:18

28/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.