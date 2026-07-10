T.C. SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/708 Esas

KARAR NO : 2025/1085

DAVALILAR : 1- ADALET GÜNER, 2- BİLAL GÜNER - 3- EYYÜP GÜNER - 4- FEYZULLAH GÜNER - 5- HÜSEYİN YÜKSEKKAYA - 6-İBRAHİM KAYA - 7- KEMAL YÜKSEKKAYA - 8- KOÇALİ ÖZDİKER - 9- MAHMUT GÜNER - 10- MEHMET GÜNER - 11- MEHMET KÖRKUYU - 12- MEHMET YÜKSEL

Mahkememizin 02/12/2025 tarih ve 2022/708 Esas-2025/1085 Karar sayılı ilamı ile; "Davanın 3402 sayılı kanunun 12/3 maddesi uyarınca hak düşürücü süre nedeniyle REDDİNE,..." karar verilmiştir.

Davacı 03/12/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile; ''...Adli yardım talebiMin kabulüne, Siverek 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/708 Esas sayılı dosyasında verilen red kararının kaldırılmasına, dosyanın, sahtecilik ve hile iddialarımın araştırılması, Siverek Adliyesindeki suç duyurusu dosyasının incelenmesi için yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesini, ya da davanın esastan incelenerek, haksız yere başkaları adına tescil edilen tapuların iptali ve hisselerimiz oranında adımıza tesciline karar verilmesine,'' karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme kararının ve davalının istinaf başvuru dilekçesinin davalı 1- ADALET GÜNER, 2- BİLAL GÜNER - 3- EYYÜP GÜNER - 4- FEYZULLAH GÜNER - 5- HÜSEYİN YÜKSEKKAYA - 6-İBRAHİM KAYA - 7- KEMAL YÜKSEKKAYA - 8- KOÇALİ ÖZDİKER - 9- MAHMUT GÜNER - 10- MEHMET GÜNER - 11- MEHMET KÖRKUYU - 12- MEHMET YÜKSEL'e gazetede ilanından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık kesin süresi içerisinde mahkememiz kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ve tebliğ tarihinden itibaren (2) haftalık kesin süre içerisinde istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu MAHKEME KARARI ve DAVALININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ TEBLİĞİ yerine kaim olmak üzere İLAN olunur.13/05/2026