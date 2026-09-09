T.C. SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVEREK 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/195 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Avurtepe mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Vedat Kıran vekili Av. Sertaç Kıran tarafından davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı Siverek Mal Müdürlüğü, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz; Mahkememiz dava dosyasına konu Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Avurtepe Mahallesi, M43.D.09.D pafta numaralı, Ş.urfa İli, Siverek ilçesi, Avurtepe mahallesi Kuzeyinde 0 ada 89 nolu parsel ve yakın 0 ada 116 nolu parselin olduğu, Doğusunda taşlık tespiti harici yer ve 0 ada 117 nolu parsel, Güneyinde taşlık tespiti harici yer ve yakın 118 nolu parsel, Batısında nohut şehir yolu sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği T.M.K.nun 713/4 maddeleri uyarınca ilan olunur.27/08/2026