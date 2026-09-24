T.C. SUŞEHRİ KADASTRO MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SUŞEHRİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

Sayı :2025/6 Esas 11.09.2026

Konu : Basın İlan Kurumu Hk.

DAVACI : ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ,

VEKİLİ : Av. FATİH KOÇALİ

TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI :1)ENGİN BEYAZITOĞLU- Mustafa - Zennube oğlu 1985 doğumlu, 25*******76 T.C. Kimlik Numaralı

TEBLİGAT

METNİ:Mahkememizce tespit edilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da farklı bir adrese ulaşılamadığından Bozma İlamı, Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve Bilirkişi Raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ: 09/12/2026 saat 09.25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu Bozma İlamı, Dava Dilekçesi, Tensip Tutanağı ve Bilirkişi Raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.