T.C TARSUS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TARSUS 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1133 Esas

Davacı Abdullah Aslan tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında dava konusu ; Mersin ili Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi, 4714 Ada 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 Parsel, 4719 Ada 1 ve 2 Parsel, 4720 Ada 1, 2 ve 3 Parsel, 4721 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın SATIŞ suretiyle giderilmesi olup, yapılan yargılamada;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/09/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLANEN TEBLİGAT İŞLEMİ YAPILAN

Dahili davalı :Melike KURT-16658298836 T.C kimlik nolu, Selah ve Nadide'den olma, 09/10/1975 d.lu,