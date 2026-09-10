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T.C. TARSUS 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/315 Esas

Davacı, MELEK AMBAR ile Davalı, ÇAMLIYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasında, davacı Melek Ambar'ın Mersin İli, Tarsus ilçesi, Fakılar Mah. 122 ada 11 parsel ile 122 ada 13, 124, 125 ve 126 nolu parsellerin arasından geçen yolun fen bilirkişi raporundaA harfi ile belirtilen 259,70 m2 alanının adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup yolun A harfi ile belirtilen 259,70 m2 alanı ile ilgileri bulunan şahısların taşınmazla ilgilerini belirtir belge ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisindeTarsus 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itiraz etmeleri TMK 713/4 ve 5.fıkraları gereğince İLANEN DUYURULUR.03/09/2026