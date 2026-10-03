T.C.TEKİRDAĞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/932

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi dava dosyasında davaya konu Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz mahallesi 1417 ada 5 parsel 11 nolu bağımsız bölüm, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesi 325 ada 65 parsel, 325 ada 344 parsel, 325 ada 345 parsel sayılı taşınmazların maliki olan davalılar Hülya Cantekin, Regaip Seyhan Lale ve Saliha Cantekin'e tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü 02/12/2026 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nunun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur.29/09/2026