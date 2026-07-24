T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/484 Esas

İLGİLİ KİŞİ : IŞIL HÜSRAN BENTÜRK -T.C. 13640423306

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize öninceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporları ve öninceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporların HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve “ HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 15/12/2026 günü saat 09:35'deki duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, hususundaki iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu şerhli davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.