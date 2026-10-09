T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO:2025/289 Esas, KARAR NO:2026/269

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar Serkan ASLAN ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:Mahkememizin 18/08/2026 tarih ve 2025/289 Esas, 2026/269 Karar sayılı dosyasında; kamulaştırma davasının kabulüne, tespit edilen bedelin ilgililerine ödenmesine 2 hafta içinde Mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da Mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş,karara karşı davacı tarafça istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan ve yapılan tahkikatlarda adresi tespit edilemeyen davalı 12722972282 T.C. Kimlik nolu Serkan ASLAN'a gerekçeli karar ve davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.