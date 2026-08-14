T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TUNCELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/24 ve 25 Esas

DAVALILAR : ALİ ALPARSLAN 173....562 T.C. Kimlik numaralı

SEÇİM ALPARSLAN 173......418 T.C. Kimlik numaralı

SEÇKİN ALPARSLAN172.....242 T.C. Kimlik numaralı

Davacı Davacı, TEİAŞ GENEL .MÜD. Tarafından Tunceli ili Merkez ilçesi Alacık Köyü 189 ada 6 parsel ile 189 ada3 nolu parselin kamulaştırma bedelinin tespiti amacı ile dava açılmış olup;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/09/2026 günü saat: 11:30'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Ayrıca mahkememiz iş bu dosyasında kamulaştırma bedelinin tespiti için keşif yapılmış olup, 2026/24 nolu dosya için fen ve elektrik bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda çizilen irtifak sahasının taşınmaz sınırlarına isabet eden kısmın 157,09 m2 olduğu, ziraat ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişilerce düzenlenen raporda dava konusu yerin bedelinin 6.955,11 TL olduğu, 2026/25 nolu dosya için fen ve elektrik bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda çizilen irtifak sahasının taşınmaz sınırlarına isabet eden kısmın 755,64 m2 olduğu, ziraat ve gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişilerce düzenlenen raporda dava konusu yerin bedelinin 34.354,75TL olduğu rapor edilmiş olup, aldırılan bilirkişi raporuna karşı ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.