T.C. TURGUTLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/43 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Çepnidere Mahallesi, Pamucaklıtepe Mevkii, 205 Parsel Sayılı, Turgutlu/MANİSA

Yüzölçümü : 62.250,00 m2

İmar Durumu :12/06/2026 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir. ... yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ..." şeklinde bildirilmiştir.

Kıymeti : 37.350.000,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:14

e-imza 15/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.