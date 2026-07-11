T.C. TURGUTLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/160 Esas 07.07.2026

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Turgutlu 11 Mıntıka Karadavut mevkii tapunun 63 ada 38 parsel numarasında kayıtlı 797 m² mebhaslı taşınmazın 1/5 hissesinin Fatma: Tevfik anası ile 1/5 hissesi: Rasim; Kerim oğlu adına kayıtlı olduğu, Rasim: Kerim Oğlu ve Fatma (Tevfik anası): Kızı isimli kişilerin sağ olup olmadıklarının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 20/04/2016 tarihli 2015/587 Esas, 2016/639 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Rasim: Kerim Oğlu ve Fatma (Tevfik anası): Kızı isimli kişileri tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2026/160 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Rasim: Kerim Oğlu ve Fatma (Tevfik anası): Kızı isimli kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur.