T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/381 Esas

DAVALI : SERPİL TÜRKER - T.C.: 54793438632

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresiniz bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ulukışla ilçesi Hürriyet mahallesi 163 ada40 parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "HMK'nin 317/2 maddesi gereğince cevap süresinin tebliğden itibaren 2 hafta olduğu, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin 2 haftalık süre içerisinde hazırlanamayacağı bildirilmesi halinde mahkememize başvurulması halinde 1 defaya mahsus olmak üzere ve 2 haftayı geçmeyecek şekilde ek süre verileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 24/09/2026 günü saat: 09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.