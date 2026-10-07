T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/278 Esas 04/08/2026

Konu : ilan

Davacı AYHAN KARTAL ile Davalı GÜNGÖR ÖZAYDIN GÜLER VE DİĞER DAVALILAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasında karar verilmekle dahili davalı M** ve T** kızı ***1937 doğumlu 1****82 Tc kimlik numaralı Güngör Özaydın Güler'e gerekçeli karar tebligatı yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle,

Davanın KISMEN KABULÜ İLE,

1-Davanın Tapu İptal Tescil Talebi yönünden HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDİNE,

2-Davanın Tazminat talebi yönünden KABULÜ ile, 67.475,11TL tazminat alacağının;1/5'ine denk gelen 13.495,022TL'sinin İsmail Topaloğlu'ndan, 1/5'ine denk gelen 13.495,022TL'sinin Turgut Yasıtaş mirasçıları olan Zekiye Güvenç ve Semiramiz Ağvaz'dan eşit oranda, 1/5'ine denk gelen 13.495,022TL'sinin Gülfem Kolukısa mirasçıları olanEmre Aytun ve Mehmet Erkan Aytun'dan eşit oranda, 1/5'ine denk gelen 13.495,022TL'sinin Mediha Kulga mirasçılarından miras payları oranında, 1/5'ine denk gelen 13.495,022TL'sinin Hilmi Kolukısa mirasçıları olan Zekiye Güvenç ve Semiramiz Ağvaz'dan eşit oranda olamk üzere dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

İLAN OLUNUR.