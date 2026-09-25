T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/108 Esas

KARAR NO : 2025/344



Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/04/2025 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununu 79/1-b maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 1.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE cezalandırılmasına karar /erilen, Ahmet ve Suphiye oğlu, 10/07/1978 Yakıtlı doğumlu, 149*****476 T.C. Kimlik numaralı. Batma ili, Gergüş ilçesi, Yakıtlı mah/köy, nüfusuna kayıtlı, İSMAİL OĞUZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar ve sanıklar vekili tarafından 23/04/2025 tarihli aleyhe istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla yurt genelinde traji yüksek Gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal süresi içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda ve istinaf talebine karşı beyanda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.