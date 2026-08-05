T.C. VAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı : 2025/329 Esas

İLAN METNİ

Davacı Maliye Hazinesi tarafından Van İli, İpekyolu İlçesi, Hafiziye Mahallesi, 2200 ada, 3 parsel no'lu taşınmazın Rızvan oğlu Sadık ve Seyfi oğlu Beşir'in hisseli sahipleri olduğu bu kişilerin sağ olup olmadığının ve yaşayıp yaşamadığının bilinmediği, mütegaip olduğunu belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla yukarıda ismi geçen ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.07.2026