T.C. VAN İCRA DAİRESİ

2025/45253 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45253 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri :Satışa konu taşınmaz, Van İli İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi 0 ada 4790 nolu parselde yer alan 492,94m² yüzölçümlü arsa vasfındadır. Taşınmazın borçluya ait 44185/49294 hissesi satılacaktır.

Parsel üzerinde ruhsatsız 1 adet 3 katlı ev vardır.

-Dava konusu taşınmaz, ilçe merkez mahalle konumlu, yola cephesi vardır, yerleşim yeri içerisindedir.

Belediye kayıtlarında Taşınmazın ;

1- Belediyemizin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanmıştır.

2- Bitişik nizam 4 kat ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe 3 metre çekmelidir.

3- Belediyemiz kayıtlarında bu ada parsele ait ruhsata rastlanılmamıştır. denilmektedir.

Taşınmaz bulunduğu parsel belediyenin su, kanalizasyon, temizlik, yol ve

altyapı hizmetleri ile elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Taşınmazın yakınında konutlar olup, yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır.

"Belirtilen parsel belediye sınırları ve İmar Planları içinde kalmakta olup Ayrık Nizam 4 katlı

Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Taşınmazın yapı ruhsatı ve Yapı kullanımin izin belgesi bulunmamaktadır.

Taşınmazın 44185/49294 hissesinin satışı gerçekleştirilecektir.

karşılaştırma yöntemi ile yapı değeri yapı birim maliyetleri Metoduna göre hesaplamış olup,

yapılan hesaplamada taşınmazın kıymet takdirinin 09/03/2026 tarihi itibari ile borçluya ait olan

Taşınmaz arsanın zemin Değeri = parsel Alanı (m²) x Arazi Birim Değeri (TL/m²)

492,94 x 2.800,00 TL/m² = 1.380.232,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Ruhsatsızyapının bedeli 6.082.560,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Taşınmazın toplam değeri =1.380.232,00 TL + 6.082.560,00 TL = 7.462.792,00 TL olup satışa konu borçlunun hissesi

6.689.322,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Adresi : Bostaniçi Mahallesi 4790 Parsel deKayıtlı Taşınmaz İpekyolu / VAN

Yüzölçümü : 492,94 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanmıştır. Bitişik nizam 4 kat ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe 3 metre çekmelidir. Belediyemiz kayıtlarında bu ada parsele ait ruhsata rastlanılmamıştır.

Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı kanunun 22. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Kıymeti : 6.689.322,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:24

07/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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