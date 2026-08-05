T.C. YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/219 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/219 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Tapu kayıtlarında, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Yenigün Mahallesi, Kumluk Mevkii, 133 Ada, 139 Parsel sayı ile2.998,08m² Ana Taşınmaz yüzölçümlü, 135/4866 Arsa Payı ile ve 3 Adet 6 Katlı Betonarme Apartman Nitelikli, B Blok, 3. Kat, 8 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmaz olarak kayıtlıdır.

Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu Apartmanı kapsayan parselin sınırına, betonarmeden ihata duvarı yapılmıştır. Parsel üzerinde her biri altı katlı üç adet apartman vardır. Binalardan geriye kalan kısım otopark olarak düzenlenmiştir.

B blok asansörlüdür. Merdivenler mermer kaplıdır. Daire kapısı çeliktir. Daire antre, hol, salon, üç oda, mutfak, banyo ve tuvalet ile iki balkondan oluşmaktadır. Ebeveyn yatak odasında ayrıca duş vardır. Isıtma kombi kaloriferle yapılmaktadır. Salon ve odaların zemini laminat parke, ıslak satıhlar seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı suni mermer olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. Banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Banyoda duşakabin, Hilton lavabo ve klozet vardır. Daire brüt 128m², net 101m² alanındadır. Bağımsız bölümün içinde bulunduğu ana bina 5 yaşındadır. Bağımsız bölümün bulunduğu sabit yapı yönünden 16/06/2020 tarih, 30A-30B-30C sayılı yapı ruhsatları düzenlenmiştir.

Adresi : Yenigün Mah. Şehit Rafet Adana Sokak No: 4, B Blok No:8Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 2.998,08m² ((Bağımsız bölümün bulunduğu sabit yapıları da kapsayan parselin yüzölçümüdür)

Arsa Payı : 135/4866

İmar Durumu: Var, 1/1.000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanları" içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydı gibidir, Yönetim planı dışında mükellefiyet kaydı yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:30 Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.