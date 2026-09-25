T.C. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/34 Esas

DAVALILAR : 1- FATMA KARATAŞ Merkez Yusufeli/ ARTVİN

Davacılar Cengiz Alkan, Esen Gül Kılıç, Sadullah Kılıç, Salli Şanli, Veysel Alkan tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Fatma KARATAŞ yönünden;

Davacı tarafından açılan dosyada; dava dilekçesinde muris Fehime Karataş'ın nüfus kayıtlarının düzeltilerek (mümkün değil ise iptali ile) bu kişinin nüfus kaydından, müteveffanın kızı olarak görünen Fatma Karataş'ın nüfus kaydının iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Dava dilekçesi ve duruşma günü tarafınıza tebliğ edilememiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,ikametgah belgesinde açık adres olmadığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08.12.2026 günü günü saat: 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu kaldırma ilamı, tensip zaptı duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22.09.2026