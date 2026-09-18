T.C. ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ZİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/201 Esas

DAVACI : AYDIN AKPINAR-T.C Kimlik No:57199281888 - Arslan ve Yeter oğlu, 18/02/1986 dğ.-Güvercintepe Mah. Çimen Sk. No:107G İç kapı No:5Başakşehir/İstanbul

DAVALILAR : 1-UZUNKÖY KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ- Uzunköy KöyüZile/ TOKAT

2- TOKAT MALİYE HAZİNESİ-Soğukpınar Mahallesi, Behzat Blv., 60100 Tokat Merkez/ TOKAT

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) talebine ilişkin davada;Dava konusu Tokat ili Zile ilçesi Uzunköy Köyü149 ada 16 parsel taşınmazın davacı Aydın Akpınar'a miras kaldığı, 149 ada 16 parsel sayılı taşınmazın dava konusu alan ile birlikte bir bütün olarak 100 yılı aşkın süredir birlikte kullanıldığı, dava konusu tescil harici alan üzerinde davacıya ait meyve ağaçları, eski ahır ve samanlık kalıntıları bulunduğu, dava konusualanın tapu kayıtlarında tescil harici olarak bırakıldığı vetescil harici bırakılan alınan davacı Aydın Akpınar adına tescil edilmesine yönelik yönelik dava açıldığı,

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) talebineilişkin davasında verilen ara karar uyarınca; davanın konusunun TMK 713/4 ve 5. Fıkraları uyarınca ilanına karar verildiği anlaşılmış olup,

Harita (Jeodezi ve fotogrametri) Mühendisi bilirkişi tarafından sunulan rapor ve krokisi ile; Tapu İptal ve Tescil davasına konu A harfi ile gösterilen yerin bulunduğu kısmın evveliyatında, yani 1963 yılında bu köyde yapılan İlk tesis kadastro evraklarında olduğu gibi, ilk tesis kadastrosu esnasında tescil harici bırakılan yerlerden olduğu, A taşınmazın güney yönünde eski 1112 yeni 149/16 nolu parsel ile bir bütün olduğu, doğu yönünde eski 1116 yeni 149/15 nolu parsel ile sınır komşusu olduğu,batı yönünde eski 1111 yeni 130/4 nolu parsel ile olan sınırın belirgin olmadığı, kuzey yönünde ise,ilk tesis ölçü krokisinde yol olarak görülen yerin sadece 149/16 nolu parselin güneyine yazıldığı, çekişmeli taşınmazın bulunduğu bu kısma, 2014 yılında yapılan yenileme kadastrosunda dava konusu edilen yer dahil tamamının yol olarak tespit yapıldığı, esasında bu yerin çok geniş bir saha olduğu, aynı zamanda tescil harici alanda 2016 yılında yapılan orman kadastrosu çalışmaları ile 181/1 nolu orman parseli ve 149/25 nolu ham toprak vasıflı parsel oluştuğu ve 29/07/2016 tarihinde kesinleştiği, geriye kalan kısma yenileme kadastrosu esnasında yol yazıldığı, dava konusu A parseli dışında kalan kısmın, ilk tesis kadastrosu esnasında tahdit ve tespit görmüş eski 1191 yeni 149/13 ve eski 131 yeni 149/11 nolu parsellerin yolu olabileceği, 1191 ve 131 parsellerin bu yoldan başka yola cephesinin bulunmadığının tespit edildiği rapor edilmiş olup, bu yer üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin) Türk Medeni Kanununun 713/4 ve 5. maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde Zile 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/201 esas sayılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur.07.09.2026