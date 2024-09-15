Yayınlanma: 15.09.2024 - 00:00

TASFİYE HALİNDE MOPART OTOMOTİV PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN SATIŞ İLANI

07.03.2024 tarihinde alınan genel kurul kararı ile şirket aktifinde kayıtlı bulunan EK’li detay listedeki stokların toptan ve tek parti halinde kapalı zarf usulü ihale yoluyla fiyat teklifleri toplanarak en iyi teklif verene satılacaktır. Fiyat Teklifleri için Tasfiye Memurluğu’nun Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi İstanbul Park İş Merkezi No: 374 Kat: 4 Ofis No:136 Büyükçekmece/İSTANBUL adresine 16.09.2024-16.10.2024 arası tatil günleri hariç 09:30-12:00 ilâ 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler kapalı zarf içinde, okunaklı ve anlaşılır olmalı, teklif tarihi yazılmalı, teklif edilen tutar ve teklif konusu ürün açıkça belirtilmelidir. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. İstekliler, Tasfiye Memurluğu’nun uzman bilirkişi görevlendirmesi ile bilirkişi tarafından belirlenen stokların rayiç değeri olan 11.572.195 TL’nin altında teklifte bulunamayacaktır. Bu tutarın altındaki teklifler dikkate alınmayacaktır. Teklif eden gerçek kişi ise kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi; tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile teklifte bulunmalıdır. 16.10.2024 tarihinden sonra gelen teklifler değerlendirilmeyecektir. Satışı planlanan stoklar şirketin merkez adresi olan İkitelli Osb Mah. Atatürk Blv. Haseyad 1.Kısım N:74b/B Başakşehir / İstanbul adresinde görülebilecektir. Toplanan teklifler 17.10.2024 tarihinde şirket merkez adresinde saat 11.00’de huzurda açılacak olup en iyi teklif veren olarak ihaleyi kazananın ilan edilmesi ile satış işlemlerine başlanacaktır.





Tasfiye Memuru

Harun YALÇIN