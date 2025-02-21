Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. ACIPAYAM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/355 Esas

DAVALILAR: 1) NİHAT KÖKSAL Karaman Mah. 1492 Sk. No:5 İç Kapı No: 1Merkezefendi/ DENİZLİ 2) ÖZCAN KÖKSAL Kastamonu 5. J.Eğt.A.K.'Nın Emrinde Görevli J.Er Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

Mahkememizce tüm araştırmalara rağmen davalılardan Osman ve Ayten oğlu, 10/04/1961 doğumlu, T.C. 152*****530T.C. Kimlik nolu Nihat Köksalile Osman ve Ayten oğlu, 13/04/1963 doğumlu T.C. 152*****476 T.C. Kimlik nolu Özcan Köksal tebligat yapılamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizdosyasında bilirkişiler Orhan Günay, Muammer Şeker ve Hasan Burçak 31/12/2024tarihliraporlarında özetle; Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Darıveren Mahallesi sınırları içinde 240 Ada 1 parsel numaralı taşınmazda 769,02 m2 lik alandaki kamulaştırması, nedeniyle hesaplanan değerinin tutarı 175.738,66 TL'dir. Şeklinde görüş ve kanaatlerini bildirmişlerdir. Fen bilirkişisi Tamer Çal 02.01.2025 tarihli raporunda özetle; Karayolu kamulaştırması nedeni ile dava konusu taşınmazın ekteki krokimde gösterildiği üzere B harfi ile gösterdiğim 1244.47 m² ve C harfi ile gösterdiğim 1759.88 m² olarak ikiye ayrıldığı tespit edilmiştir. Dava konusu kamulaştırmaya esas kısım krokimde B harfi ile gösterilmiş olup 1244.47 m² olduğunu tespit ettim. Dava konusu taşınmazın herhangi bir yönde sınır değişikliğine uğramadığını ve sabit hudutlu olduğunu tespit ettim. Görüş ve kanaatini bildirmişdir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporlarınıntebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.