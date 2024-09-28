T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/358 Esas
Konu : 1. Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul İli, Adalar ilçesi, Karanfil Mah. 99 ada 24 parselde malik Kosti Kızı Anna hakkında gaiplik ilanı verilmiş olup, gaiplik ilanı verilen malik Kosti Kızı Anna hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20/09/2024
GAİP ADI SOYADI: KOSTİ KIZI ANNA
#ilangovtr Basın No: ILN02095630