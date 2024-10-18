T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/76 Esas 09/01/2024 Konu: Gaiplik İlanı
İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile NESİM KIZI RAHEL AŞTERKO arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/01/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO:
ADI SOYADI: NESİM KIZI RAHEL AŞTERKO
BABA ADI:
ANA ADI:
DOĞUM TARİHİ:
DOĞUM YERİ:
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02105624