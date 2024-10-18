T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:00

Sayı: 2023/76 Esas 09/01/2024 Konu: Gaiplik İlanı

İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile NESİM KIZI RAHEL AŞTERKO arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/01/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO:

ADI SOYADI: NESİM KIZI RAHEL AŞTERKO

BABA ADI:

ANA ADI:

DOĞUM TARİHİ:

DOĞUM YERİ:

İKAMETGAH ADRESİ: