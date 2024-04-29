T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/485 Esas

KARAR NO: 2024/137

Mahkememizin 2022/485 Esas 2024/137 Karar sayılı dosyasında Sanık Abdulkadir Koçak hakkında Taksirle Yaralama suçundan CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI'na ve karar tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Adana Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere verilen 23/01/2024 tarihli gerekçeli karar, mahkememiz dosyasında Müşteki ZEYNEP RAMAZAN'a (Hasan ve Halime kızı, 01/01/1991 Suriye doğumlu, 99802582340 yabancı kimlik numaralı, Dede Korkut Mah. 838 sok. No:37 iç kapı no:1 Yüreğir/ADANA adresinde kayıtlı, Suriye uyruklu) tebliğ edilememiş, Müşteki ZEYNEP RAMAZAN tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.