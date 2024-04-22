T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.04.2024 - 00:00

Sayı: 2022/525 Esas

İLAN METNİ

Davacılar, CEVDET BAYHAN, HACI ÇÖREKCİ, UFUK KILIÇ ileDavalı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Adana ili Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi 14455 ada 3 nolu parselin orta kısmında doğusu kanal ve yol olup, batısı 14455 ada2 parseli b ile gösterilen kısmın Davacı Ufuk Kılıç'ın kullandığı,14455 Ada, 4 parselde kuzey kısmında 1/2 hissesini Cevdet Bayhan 'ın kullandığı, güney kısmındaki 1/2 hissesini Hacı Çörekçi'nin kullandığı,davacıların hissedar olduğu iddia edilmekle, 4721 Sayılı TMK. 713. maddesi gereğince, davacılar Cevdet Bayhan , Hacı Çörekçive Ufuk Kılıç adına tescili istendiğinden bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak talep edenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/525 Esas Sayılı dava dosyasına müraacatta bulunmaları, süresi içinde müracaatta bulunulmaz ise, davacılar CEVDET BAYHAN, HACI ÇÖREKCİ, UFUK KILIÇ adına tescilinekarar verileceğiilanen tebliğ olunur.