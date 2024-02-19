T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

Sayı: 2024/18 Esas

Davacı, DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, MUSA CAN SEYHAN, PINAR ÖNAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; PINAR ÖNAL (TCKN:45713008424) 'ya 16/00/2024 tarihliDava dilekçesi ve Tensip Zaptıgösterilen adreste tebliğa yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup , davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vaz geçmiş sayılacağınız ihtar olunur.