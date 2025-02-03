T.C. ADANA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. ADANA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/610

KARAR NO : 2024/841

Basit Yaralama suçundan müşteki sanık İsmet oğlu, 05/04/1973 Besni doğumlu,MEHMET KAYA hakkında yapılan yargılama sonucunda basit yaralama suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir. Tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm müşteki sanık MEHMET KAYA'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde TİRAJI 50.000'İN ALTI BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2) Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3) Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur.29/01/2025