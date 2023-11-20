T.C. ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/241 Esas

Yukarıda esas numarası belirtilen ve davacı Songül ÖZDÜZENCİLER tarafından davalı BURHANETTİN YAGIZ aleyhine açılan tespit davasında; davacı tarafından 01.11.1993-31.12.2001 tarihleri arasında Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 21. Sk. Mehmet Sümer Apt. Seyhan/Adana adresinde bayan kuaförü olarak çalışıldığı, sigortalarının S.G.K.'ya bildirilmediği iddia edilmiş, tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesi içeriği ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup 08/02/2024 günü saat: 09:40'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK.'nun 139/1 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve HMK'nun 317/2.mad.göre tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.