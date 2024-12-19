T.C. ADANA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. ADANA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/436

Karar No : 2024/726

SANIK: ARMAN BAYRAKTAR, Metin ve Aslıhan oğlu, 23/04/1991 TRABZON doğumlu, TRABZON, AKÇAABAT, Dürbinar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Panorama Sitesi Kat:10 Daire No:20 B Blok Söğütlü Akçabat Trabzon Akçaabat/ TRABZON adresinde oturur. TC Kimlik No:30842352388

Suç : Hakaret, Tehdit

Suç Tarihi : 07/09/2022

Karar Tarihi : 19/09/2024

Verilen Hükümler: 1) Tehdit suçundan 4 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

2) Hakaret suçundan 1.100 TL adli para cezasına ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle, ayrıca yurt dışında bulunuyorsa Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla itiraz edebileceği, CMK'nın 252/1 maddesi gereği süresinde itiraz edilmediğinde kararın kesinleşeceği, itiraz edilmesi halinde CMK'nın 252/2 maddesi gereği itiraz üzerine hükmü veren Mahkemece dosya, tevzi kriterlerine göre belirlenen Asliye Ceza Mahkemesine gönderileceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 16/12/2024