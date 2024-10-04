T.C, ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.71306768-2023/614-Ceza Dava Dosyası

21280024302 T.C. Kimlik Numaralı sanık MUSTAFA AKTAŞ hakkında yapılan yargılama sonucunda Mühür Bozma suçundan 5 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, gerekçeli karar hakkında hüküm verilen sanık MUSTAFA AKTAŞ'a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİSETİSİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

SANIK: MUSTAFA AKTAŞ, Kemal ve Ayşe oğlu,

17/12/1974 KOZAN doğumlu,mah/köy nüfusunda Kayıtlı.

#ilangovtr Basın No: ILN02099073