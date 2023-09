Yayınlanma: 08 Eylül 2023

T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/186 Esas

Davacı Emine ÇETİNKAYA'nın açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayat mah/köy, 149 Cilt, 7 Aile sıra no, 24 sırada nüfusa kayıtlı, Hasan Turabi ve Gülsüm oğlu, 28/01/1987 doğumlu, 18958132018 T.C. kimlik numaralı Can Mehmet MERT'in sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Mahkememizin 2023/186 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Can Mehmet MERT hakkında GAİPLİK KARARI verileceği hususu ilanen duyurulur.