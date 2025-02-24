T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/936Esas

DAVALI: İBRAHİM FİDAN- T.C NO: 638*****208

Mahkememizce davalının tebligata yarar adresinin bulunamadığından davalı tarafa ilanen tebliğine karar verilmekle;

"Davacı vekili dava dilekçesinde; müşterek çocuğun geçici velayetin davacı anneye verilmesi müşterek çocuklar adına pasaport alma, vize çıkarma ve yurt dışı seyahat yapmaya davacı anneye yetki ve izin verilmesi talep edilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 317. maddesi gereğince iş bu ilanen tebligatın TARAFINIZA TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE davaya cevap verebileceğiniz. yine aynı yasanın 317/3. maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi veremeyeceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususları ayrıca Mahkememizce belli edilen 21/03/2025 tarih ve saat 11:15' de duruşma salonunda hazır bulunmanız;

"7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.05/02/2025