T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:00

Sayı: 2024/1013 Esas

Batman İli, Beşiri İlçesi,Çavuşbayırı Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, HALİL ve ENİSE'den olma, 14/09/1988 doğumlu, 73288046930 T.C.kimlik numaralı İDRİS ALAĞAŞ'in 8 yıldır kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, İDRİS ALAĞAŞ'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisindeadıgeçeninsağyada ölüolduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesine göre)Mahkememizin 2024/1013 Esas Sayılıdosyasınabaşvurmaları 6 Ayiçerisinde mahkememize müracaat edilmediğitakdirdeadıgeçen İDRİS ALAĞAŞ hakkındaGaiplikKararı verileceğihususuilanen duyurulur.18/10/2024