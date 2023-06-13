T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/46 Tereke

Ahmet ve Hanım'dan olma, 25/03/1963 doğumlu, İmamoğlu nüfusuna kayıtlı, 16552163346 T.C. Kimlik numaralı 23/11/2019 tarihinde vefat eden muris MUZAFFER YALINIZ 'ın terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.