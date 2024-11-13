T.C. ADANA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/450

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyenmiras bırakanın oğlu olduğunu beyan ettiği 07/01/1971 doğumlu İbrahim ATEŞ'in adres ve kimlik bilgilerine Mahkememizce ulaşılamadığından ve tebligat yapılamamış olması nedeniyle ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Muris 21598073566 T.C Kimlik numaralı HÜSEYİN ATEŞ tarafından düzenlenenAdana 6. Noterliğinin 27/12/2011Tarih - 35874 yevmiye numaralıDüzenleme Şeklinde Vasiyetnamesinde Vasiyet eden HÜSEYİN ATEŞşu suretle sözlere başladı;

" Hiçbir hata, hile, cebir ve tehdit altında kalmaksızın tam bir şuurla beyan ederim ki; VEFATIM HALİNDE; Sahibi bulunduğum " ADANA İLİ, YÜREĞİR İLÇESİ, SOLAKLI KÖYÜNDE TAPUNUN 191 ADA VE 76 PARSEL NO DA KAYITLI BULUNAN GAYRİMENKULÜMÜN TAMAMINI 09.02.1975 DOĞUMLU 21683074066 T.C.KİMLİK NOLU (OĞLUM) HACI ATEŞ VE 07.01.1971 DOĞUMLU (OĞLUM) İBRAHİM ATEŞ'E (MÜŞTEREK VE MÜŞAVİ MALLARI OLMAK KAYIT YE ŞARTI İLE) Kalmasını, Adlarına intikal, kayıt ve tescillerini yaptırmalarını vasiyet ediyorum.“ şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür. " diye sözlerini bitirdi. şeklinde vasiyette bulunduğu görülmüştür.

Duruşmanın atılı olduğu 22/01/2025 günü saat:10:40'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda vasiyetnamenin açıldığının tespitine karar verileceği hususu 07/01/1971 doğumlu mirasçıHüseyin oğluİbrahim ATEŞ'e ilanen tebliğ olunur.11/11/2024