T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. CEZA DAİRESİ

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO: 2022/1209

SANIK: Abdurrahman AY (Hasan ve Şerif oğlu, 01/07/1990 doğumlu, TCKN 17938193674)

SUÇ: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/16, 3/18, 3/5-10,

3/22, TCK'nın 53, 54 maddeleri

SUÇ TARİHİ: 13/04/2015

Sanık Abdurrahman AY hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/16, 3/18, 3/5-10, 3/22, TCK'nın 53, 54 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasının yapılan yargılamasında;

Sanık Abdurrahman Ay adına çıkartılan tebligatlar bila tebliğ iade edilmiş, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla sanık hakkında 5607 Sayılı Yasanın 7242 Sayılı Kanunun 62. maddesi ile değişik 5/2 maddesi kapsamında Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebligat yoluyla etkin pişmanlık ödeme ihtarında bulunulmasına karar verilmiştir.

Suça konu gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri olan 4.948,42 TL'nin iki katı olan 9.896,84 TL'yi duruşma gününe kadar Gümrük Müdürlüğüne ödeyip, ödediğine dair makbuzu dosyaya ibraz ettiği takdirde lehine 5607 Sayılı Yasanın 5/2 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin (mahkumiyetine karar verilmesi halinde verilecek cezadan yarı oranında indirim yapılacağı) uygulanabileceği İLANEN İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.