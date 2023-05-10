T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 10 Mayıs 2023

Örnek No: 55*

2022/499 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/499 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mah. 10528 Ada, 2 Parsel B blok 12. kat 23 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/paydası 8/380, Ana Taşınmaz yüzölçümü 2.903,00, bağımsız bölüm Net:129 m2Brüt:148 m2, borçlu adına tam hisseli taşınmaz üzerinde bilirikişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerlemeye konu edilen taşınmaz malın bulunduğu yere Adana Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü yetkilisi, Fen Memuru Ziya ŞAHİN ile birlikte 29.04.2022 tarihinde gidildi. Meskende gerekli incelemeler yapılıp, fotoğrafları alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 4/C yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda, bodrum kat + zemin kat + 14 normal kat olmak üzere 16 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre, bodrum katta otopark, sığınak, hidrofor odası, zemin katta; apartman giriş holü, kapıcı dairesi, yönetim odası, 1 ve 14 normal katın her birisinde 2 şer adet mesken olmak üzere toplam 28 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir.Bina, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarının ~170 m doğusunda cephesinde, Kıyıboyu Caddesinin ~230 m kuzeyinde, Alparslan Türkeş Bulvarının ~1,25 km batısında, Nezihe Gül Caminin ~175 m güneyinde yer almaktadır. Bahçe girişinde kontrollü giriş bulunmaktadır. Binaya batı cepheden zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binaya ait 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama fotoselli camlı kapı, giriş holü ve merdiven sahanlıkları mermer kaplama, merdiven basamakları mermer kaplı olup korkuluğu alüminyum imalat, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Bina bakımlı durumda olup onarıma ihtiyacı bulunmamaktadır. Değerlemesi yapılan mesken B blokun 12. katında, merdivenden çıkınca sağ tarafta ve asansörden inince sol tarafta yer almakta olup kuzey, güney ve batı cephelidir. Mesken net ~129 m2 brüt ~148 m2 olup salon, oturma odası+mutfak, 3 oda,banyo, duş, wc, antre, hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar prespanel kapı, pencereler çift cam pvc imalattır. Duvarları ve tavanı saten alçı plastik boyalı ve asma tavanlıdır. Meskende kuru hacimlerin tamamında zeminler parke kaplı, balkon hacimlerinde zeminler seramik kaplamadır. Mutfak dolapları mdf-lam, tezgâhı granit olup duvarları kısmen fayans kaplıdır. Wc ve banyoda zemin seramik duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Banyoda duşakabin, hilton lavabo ve klozet yer almaktadır. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmakta olup taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.Taşınmazın fiili kullanım durumu meskendir.

Adresi: Pınar Mah. 74225 Sokak, No:1, Saklıkent Sitesi, B Blok K:12, D:23 Seyhan/Adana

Ana taşınmaz yüzölçümü: 2.903,00 m2 bağımsız bölüm Net:129 m2Brüt:148 m2,

Arsa Payı: 8/380

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Maks TAKS:0.30, Yençok:serbest, E:2.40 yoğunluklu konut alanı

Kıymeti: 2.200.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/06/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati: 22/06/2023 - 11:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/07/2023 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati: 17/07/2023 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.