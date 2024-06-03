T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/96 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/96 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Adana ili, Yüreğir ilçesi, Yürekli Mah. 14528 Ada 5 Parsel Tarla niteliğinde taşınmazdır. Borçlu adına kayıtlı 12668/33323 hissenin satışı gerçekleştirilecektir. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususları tespit etmiştir. Taşınmaz, Yüreğir İlçe Belediyesi E-İmar uygulamasında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olduğu, imar parseli olmadığı, tarafımızca yapılan tespitlerde belediye hizmetlerinden olan Alt yapı(kanalizasyon), Aydınlatma, Su, Kolluk(İnzibati) hizmetlerin hiç birinden faydalanmadığı, köy yerleşke alanı içerisinde olmadığı bazı parsellerin sınırına yakın konumda ve meskûn saha dışında olduğu, çevresinin tarım arazileri ile çevrili olduğu,konuyla ilgili Yargıtay içtihatları ve 11.03.1983 tarih ve 17984 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 28.02.1983 gün ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 17.4.1998 tarih 1996/3-1998/1 Karar sayılı arsasayılabilme niteliklerini içeren İçtihadı Birleştirme Kararı dikkate alınarak taşınmazın fiilen tarım arazisi olarak kullanıldığı ve tüm nitelikler itibariyle tarım arazisi olduğu tespiti ile dava konusu taşınmaz tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz ortalama % 1-2 eğimli olduğu, taşınmazın fizyolojik derinliğin oldukça yüksek olduğu, yaklaşık tesirli toprak derinliğinin 90-110 cm den daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Toprak yapısı killi-kumlu-tınlı yapıda, organik maddece zengin yapıya sahiptir. Toprağın kullanımını kısıtlayıcı tuzluluk,taban suyu problemi, yüksek PH vb. bulunmamaktadır. Toprak verimliliği bitkisel üretimde ürün miktar ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerden biridir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri itibarı ile bitki gelişimi için uygun bir ortam oluşturan ve bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yeter miktarda bitki besin maddelerini içeren topraklar verimli topraklar olarak nitelendirilir. Dava konusu taşınmazın toprağı; bitki gelişimi için gerekli bitki besin maddelerini içermekte, toprakta bulunan ve gübreleme ile ilave edilen bitki besinlerini tutarak yıkanmalarını önleyecek özelliklerdedir. Suyu tutarak bitkilerin faydalanmasına olanak sağlayacak özellikte, köklerin oksijen gereksinimi karşılayacak yeterli gözenektedir. Taşınmaz mevcut durumu ve konumu itibarıyla 1. Sınıf Mutlak Tarım Arazisi olduğu kanaatine varılmıştır. Parsel D.S.İ. ye ait sulama kanaletleri ile sulanabilen yerlerden olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazsulu tarım arazisi vasfındadır. 03.07.2005 Tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazetede 19.07.2005 tarih ve 25880 sayı ile yayımlanan 5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI Kanunu?nun 3. maddesinin (J)bendi sulu araziyi; Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu?nun 3. Maddesinin (J) bendi gereğince dava konusu taşınmaz SuluTarım Arazisi olup, kanaatimde bu yöndedir.Keşif günü yerinde yapılan inceleme parselde bahçetarımın yapıldığı ve üzerinde ekonomik verim seviyesine ulaşmışKapama Narenciye bahçesi olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde herhangi bir inşai muhtesat bulunmamaktadır. dava konusu taşınmaz civarında yaygın tarımı yapılan ürünler de incelenmiş olup yapılan değerlendirmede Mısır, Kışlık Marul, Buğday, Karpuz, Soya, Pamuk türlerinin yoğun olduğu ve etrafının kapama narenciye bahçeleri ile kaplı olduğutespit edilmiştir. Üretimi yapılan bu ürünler mevcut arazi ve iklim faktörleri ile uyumlu olup ticari anlamda üretim yapılmaktadır. Bu bölgede ekolojinin (iklim ve toprak kombinasyonu) uygunluğu nedeniyle yılda 2 ürün yetiştirilmektedir. Her ne kadar 2 ürün yetiştirme koşullarına haiz olsa da bitkilerin toprakta kullanmış oldukları organik madde miktarları ile çeşitliliği önem arz ettiğinden tek yılda 2 ürün yerine 2 yılda 3 ürün yetiştirilmesi daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Yukarıda açıklanan nedenler ile taşınmaz niteliğini etkileyen diğer özellikleri hep birlikte değerlendirmiş olup dava konusu taşınmazın mevcut durumu, uzun yıllardan buyana tarımsal amaçla kullanılması, tüm nitelikleri itibariyle tarım arazisi olduğu belirlenmiş ve buna göre değerlendirilmiştir. Dava konusu taşınmaz yaklaşık olarak % 1-2 eğime sahiptir. Parselin civarındaki parsellerde her türlü sulu şartlarda yetişen tarımsal ürünün rahatlıkla yetiştirilebildiği tespit edilmiştir. Dava tarihinde alanın taşınmaz üzerinde kapama lmandalina bahçesi olarak olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dava konusu alanın tarımsal faaliyetini kısıtlayıcı olumsuz bir öğeye rastlanmamıştır. Makinalı işlemeye uygundur. Taşınmaz YürekliMahallesinin yaklaşık 4,0 Km doğusunda yer almaktadır.

Taşınmazın Değerini Arttıran Unsurlar:

a) Güneş enerjisinden, elektrik elde etmek isteyen şirketlerin araziye olan taleplerinin artması.

b) Devlet tarafından tarımsal ürünlere verilen desteklerin artması araziye olan talebi arttırmaktadır.

c) Toprağın iyi bir yatırım aracı olarak görülmesi

d) Parselin eğiminin iyi olması

e) Tescilli ulaşım yolunun bulunması

f) Sulu Tarım arazisi vasfında olması

Taşınmazın Değerini Azaltan Unsurlar:

a) Mahalle merkezine uzak mesafede olması

b) Parselin hisseli olması

Adresi: Adana İli Yüreğir İlçesiYürekli Mahallesi 14528 Ada 5 Parsel Yüreğir / ADANA

Yüzölçümü: 33.319,96 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı belediye sınırları içinde imar planı dışında yer almakta olup plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.

Kıymeti: 3.800.053,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. "04/09/2019 tarih ve 19182 yevmiye no ile 3083 sayılı yasanın 6.maddesine gereğince kısıtlıdır." "19/09/2022 tarih ve 45778 yevmiye no ile Adana 5.Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/09/2022 tarih 2022/578 sayılı mahkeme müzekkeresi ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır." beyanları mevcut olup bu beyanlarla beraber ihale alıcısına tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/11/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 28/11/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/12/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.