T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 28.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/592 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/592 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Sarıçam İlçe, Çarkıpare Mahallesi, 178 Ada, 4 Parsel, B Blok 15.Kat 30 Nolu Bağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu B Blok bodrum katta sığınak, 2 adet araçlık otopark ve hidrofor dairesi, zemin katta apartman giriş holü, kreş ve kapıcı dairesi, 1. kattan itibaren her katta 2'şer meskenden 15 katta 30 mesken yer almaktadır.Mesken projesinde net 90,60 m² brüt 101,47 m² olup 1 salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mevcutta ise meskenin doğu cephesinde ki balkon kapatılarak odaya dönüştürülmüştür. Yapılan bu değişikliğin yasal alana bir etkisi bulunamamaktadır. Ancak Yangın kaçış holünün ardiye ve duş olarak kullanılmak üzere meskene ilave yapılması nedeniyle mesken 1 salon, 3 oda, mutfak, 2 banyo, wc, antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup net 5,10 m² brüt 5,71 m² büyütülerek net 95,70 m² brüt 107,18 m² ye çıkarılmıştır. Mesken giriş kapısı çelik, iç kapılar panel ve pencereleri çift cam pvc imalattır. Meskenin antre ve hol zemini seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke kaplıdır. Duvarı ve tavanları saten alçı plastik boyalıdır. Mutfak dolapları mdf-lam, tezgâhı granit imalattır. Banyo ve wc de zemin seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplı olup vitrifiye malzemeleri tamdır. Banyo da duşakabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır. Isınmada ve mutfakta doğalgaz kullanılmaktadır. Mesken bakımlı vaziyettedir. Taşınmazın 06/02/2023 tarihli deprem nedeniyle az hasarlı olduğu belirtilmiştir.

Adresi: Çarkıpare Mah.1259 Sok. No:2B Statü Yaşam Sitesi B.Blok Kat:15 Daire:30 Sarıçam/ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 3.205,00 m2 Meskennet 95,70 m² brüt 107,18 m²dir. Arsa Payı : 53/3205

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaKonut Alanı - Taks: 0,30 - E: 1,60 - Yençok:45 m Yoğunluklu yapılaşma şartlarına sahiptir. Ancak Adana 2.İdare Mahkemesinin 05/11/1999 tarih ve 1999/746 Esas ve 1999/1209 Sayılı kararı gereğince imar uygulaması iptal sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 2.200.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2024 - 10:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2025 - 10:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Adana İl, Çukurova İlçe, Kurttepe Mahallesi, 5775 Ada, 7 Parsel, B. Blok 9.Kat 17 NoluBağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu binanın depremde önce ORTA HASARLI olduğu, daha sonradan yapılan itirazla AZ HASARLI olduğu tespit edilmiştir Değerlemesi yapılan mesken binanın 9. katında, asansörlerden çıkınca sol tarafta, merdivenden çıkınca sağ tarafta yer almakta olup, doğu, güney ve kuzey cephelidir.Mesken net ~106,48 m² brüt ~119,29 m² olup salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, iklimlendirme odası, antre, hol ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Mesken mimari projesi ile kısmen uyumludur. İklimlendirme odası duş olarak tadilat edilmiştir. Ekli mimari projesinde gösterildiği üzere banyo ile wc arasında bulunan havalandırma boşluğunun net ~2,80 m² ve brüt ~3,00 m² lik alanı banyoya ilave edilmiştir. Bu şekilde mesken net ~109,28 m² brüt ~122,29 m² ye çıkarılmıştır.Meskenin giriş kapısı demir + ahşap, iç kapılar ahşap, pencereler pvc imalattır. Duvarları ve tavanı saten alçı plastik boyalıdır. Meskenin antre, hol ve mutfak zemini seramik kaplı, salon ve oda zeminleri zemini laminat parke kaplıdır. Mutfak dolapları mdf-lam, tezgâhı granit imalattır. Banyo ve wc de zemin seramik duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Banyoda duşa kabin, hilton lavabo ve klozet yer almaktadır. Mutfakta ve ısınmada doğalgaz kullanılmaktadır. Mesken kısmen bakımlı vaziyettedir.Parsel etrafı beton imalattan mamul duvar ile çevrilmiş olup giriş çıkış kapısı batı cephededir.

Adresi: Güzelyalı Mah.81196 Sok. No:1B Şebnem Sitesi B Blok Kat:9 Daire No:17 Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 5.459,00 m2 ,Mesken net ~109,28 m² brüt ~122,29 m² Arsa Payı : 420/48000

İmar Durumu: Konut Alanı-Taks: 0,40-E: 2,40 Yoğunluklu yapılaşma şartlarına haizdir.

Kıymeti: 3.200.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2024 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2024 - 10:47

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 10:47

Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2025 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.