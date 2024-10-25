T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/59 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli Çukurova İlçesi Karslılar Mah. 6176 Ada, 2 Parsel 17. kat 74 nolu bağımsız bölüm, arsa pay/payda 1792/204880, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz yüzölçümü 2.561,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 5/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda, 3 bodrum kat + zemin kat + asma kat + 27 normal kat olmak üzere 32 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre, 3 ve 2. bodrum katta kapalı otopark, 1. Bodrum katta sığınak, 8 adet işyeri eklentisi, zemin katta; apartman giriş holü, kapıcı dairesi, 8 adet işyeri, 1 ve 26 normal katın her birisinde 2 şer adet mesken, 27. Normal katta 2 adet mesken eki olmak üzere toplam 97 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir.Bina, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, Turgut Özal Bulvarının ~200 m. kuzeyinde, Süleyman Demirel Bulvarının ~575 m. güneyinde, Göl Mahallesi Bulvarının ~500 m. batısında yer almaktadır. Bahçe girişinde kontrollü giriş bulunmaktadır. Binaya kuzeydoğu cepheden zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binaya ait 3 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilikli dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama fotoselli camlı kapı, giriş holü ve merdiven sahanlıkları seramik kaplama, merdiven basamakları mermer kaplı olup korkuluğu alüminyum imalat, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Bina bakımlı durumda olup onarıma ihtiyacı bulunmamaktadır. Değerlemesi yapılan mesken binanın 17. normal katında, bina girişine göre sağ arka tarafta yer almakta olup kuzey-batı cephelidir. Mesken net ~80,00 m2, brüt ~90,00 m2 olup antre, hol, mutfak, 3 oda, banyo, wc, duş, 3 adet Fransız balkon ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz iç mekan özellikleri olarak; salon ve oda hacimlerinde zeminler laminat parke kaplama, duvarlar saten boyalı tavanlar asma tavandır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar prespanel doğramadır. Dairede pencereler PVC mamul olup, mutfak tezgahı mermer, mutfak dolapları hazır imalattır. Taşınmazda ısınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.Değerleme konusu taşınmazın 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan depremler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taşınmazın hasar tespitinin HASARSIZ olduğu E-Devlet uygulaması üzerinden sorgulanmıştır.

Adresi : Güzelyalı Mah. Uğur Mumcu Bulvarı, No:10, K:17, D:74Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü: 2.561,00 m2

Arsa Payı : 1792/204880

İmar Durumu: Ayrık Nizam-Konut Alanı-Taks:0.40-E:2.40

Kıymeti : 3.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 14:54

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.